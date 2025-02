Maya Massafera - Reprodução / Instagram

Maya Massafera Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2025 11:59

Rio - A influenciadora e apresentadora Maya Massafera, de 44 anos, voltou a gerar debates nas redes sociais ao se pronunciar sobre as críticas que tem recebido em relação ao seu corpo. Através de vídeos publicados nas redes sociais, no domingo (24), ela defendeu sua aparência e afirmou que a magreza é valorizada no mundo da moda e entre pessoas da elite.



"No mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. É gosto. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, de mulher gorda. Eu acho mais bonito mulher magra. A modelo Kate Moss falou: 'Não tem sensação melhor do que sentir-se magra'. Você tendo saúde e se cuidando, é do jeito que você gosta", declarou Maya, que passou pela transição de gênero no ano passado.



A apresentadora também mencionou um comentário feito por sua avó sobre seu corpo, "Minha avó é mais simples, e ela fala: 'May, engorda um pouco, parece que está passando fome'. Então, gente mais simples gosta de gente mais cheinha. Elite, moda, gosta de gente mais magra. Cada um tem um gosto."



A influenciadora continuou sua reflexão, associando a magreza a padrões culturais e à influência da moda internacional. "Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Eu não estou nada magra para eles ou para brasileiros da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que história é história. Fiz faculdade na maior faculdade de moda do mundo", afirmou.



Encerrando seu posicionamento, Maya reforçou que as diferenças de preferências estéticas não deveriam ser motivo para ataques. "Os desfiles de moda, a elite, gostam de uma pessoa magra. Então, não tem por que a gente atacar o outro: você aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da sua condição financeira. E quem é magro, vice-versa. E está tudo bem. Que bom quem quer ser gordo e pode ser gordo, quem quer ser malhado. Eu gosto de mulher magra, acabou. Se você não gosta, tudo bem. É uma questão de cultura."