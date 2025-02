Zezé Polessa é internada após comer feijoada vegana - Reprodução do Instagram

Zezé Polessa é internada após comer feijoada veganaReprodução do Instagram

Publicado 25/02/2025 11:27

Rio - Zezé Polessa, de 71 anos, recebeu alta do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, nesta segunda-feira (24). A atriz deu entrada na unidade de saúde no fim de semana após comer uma feijoada vegana e passar mal. Em uma publicação feita no Instagram, a veterana lamentou o cancelamento de duas apresentações do espetáculo "Os Olhos de Nara Leão" devido ao seu estado de saúde e agradeceu o apoio que recebeu dos médicos e amigos na ocasião.

"'Feijoada vegana faz mal à moça!!!'. Foi o que aconteceu. Simples assim. Dois espetáculos cancelados. Uma pena lastimável, para ser bem explícita e enfática", iniciou Zezé, que detalhou o apoio que teve da equipe da peça e deu detalhes de sua internação.

"Chegando ao hospital, passei pelo pronto atendimento e, depois, internação. Fui recebendo os cuidados necessários de todos os que trabalham ali...Agradeço a todos. Sem essa rede de apoio não teria sido fácil.E mesmo com todas as complicações de uma intoxicação alimentar, hoje posso estar voltando para casa recuperada", afirmou.

Zezé, então, prometeu retornar à cidade. "Não foi fácil vir a Curitiba para apresentar três espetáculos e só ter dado conta de um. Tivemos que cancelar a sessão de sábado e domingo. Lamentável! Mas um dia eu volto, se não com 'Os Olhos de Nara Leão' com outro espetáculo tão bonito quanto".

A artista ainda adiantou que fará uma temporada com o espetáculo no Rio. "Começa no dia 14 de março. Enquanto isso, vamos brincando o carnaval e torcendo pelo Oscar. Agradeço a compreensão de todos que passaram algum transtorno com esse acontecimento humanamente inevitável. Obrigada".