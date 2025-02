Luan Santana e Jade Magalhães - Reprodução / Instagram

Luan Santana e Jade MagalhãesReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 10:07 | Atualizado 25/02/2025 11:37

Rio - Jade Magalhães falou sobre as mudanças do corpo, dois meses depois dar à luz a Serena, fruto da relação com o cantor Luan Santana, durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, nesta segunda-feira (24). A influenciadora digital relatou que está retomando as atividades físicas e revelou não está consumindo alimentos que possui lactose.

"Seu corpo já voltou 100%?", questionou o internauta. Jade respondeu: "Não voltou 100%, até porque não tem nem sessenta dias de pós-parto e eu estou retomando as atividades físicas agora. Já perdi os quilos que ganhei, falta correr atrás da massa magra", declarou.

Outro seguidor perguntou como está sua dieta e a influenciadora afirmou que alimentos com lactose não estão fazendo bem à Serena. "Me alimento bem. De forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose da minha alimentação por não estar fazendo bem para a Serena. Isso faz as restrições serem maiores. Já pararam para ler os rótulos? Quase tudo tem lactose", comentou.

Jade também listou os momentos mais marcantes da maternidade. "Alguns momentos da maternidade foram marcantes até agora: o momento que descobri que estava grávida, quando descobrimos o sexo, o momento do nascimento da Serena, quando ela chegou em casa, o primeiro banho, o dia que o umbigo caiu, o dia que ela furou a orelha. Cada momento com ela é especial demais", explicou.