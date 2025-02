Ex-companheira de Mumuzinho, Marize Calheiros denuncia ausência do cantor na vida do filho e falta de pensão - Reprodução / Instagram

Ex-companheira de Mumuzinho, Marize Calheiros denuncia ausência do cantor na vida do filho e falta de pensãoReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 11:22 | Atualizado 25/02/2025 11:40

Rio - Marize Calheiros, mãe do filho do meio do cantor Mumuzinho, veio a público, nesta terça-feira (25), para expor a relação distante entre o artista e o adolescente de 13 anos. Em um desabafo compartilhado no Instagram, ela relatou que o jovem sofre com o abandono paterno e enfrenta problemas emocionais decorrentes dessa situação.



Mumuzinho, de 41 anos, também é pai de mais dois meninos, frutos do relacionamento com Mirela. Atualmente, está casado há cinco anos com Thainá Fernandes. Segundo Marize, o jovem percebe a diferença no tratamento entre ele e os irmãos, o que tem afetado sua saúde emocional.



"Para quem não conhece, eu sou Marize e eu tenho um filho com o cantor Mumuzinho, o pagodeiro. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe quem é. O nosso filho tem 13 anos e há 13 anos sofre o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura, Dia dos Pais no colégio o Mumu nunca foi. Aniversário? Só foi duas vezes, nunca tem tempo. Hospital? Meu filho tem alergia e está com problema psicológico, está no tratamento por falta do pai", conta.



"Meu filho teve uma crise de ansiedade na escola, ele chorou falando da falta que o pai faz. Ele não consegue entender, não consegue administrar o sentimento de abandono. Por que os irmãos sempre estão e ele não? O pai fala que mora longe mas tem motorista, o pai não pode vir aqui buscar? O pai falou que não vem porque aqui é perigoso, mas ele é nascido e criado aqui", relata.



Ela também afirmou que tentou contato várias vezes com o cantor para que ele assumisse uma relação mais presente na vida do filho, porém sem sucesso. "Eu tenho foto, eu tenho print, eu tenho conversas. Meu filho manda 'eu te amo' e 'quero estar com você' para o pai e não tem um retorno. Só promessas."



A situação se agravou nos últimos anos, quando o jovem a desenvolveu problemas emocionais. "Ele sofre com isso, está com um problema emocional muito sério no qual eu não vou ficar expondo. Quem vive isso sabe que não é fácil."



Marize também revelou que, há cinco anos, buscou apoio jurídico para regularizar a pensão do filho, mas relatou dificuldades. "Eu pedi ajuda do pai com 200 reais para pagar uma explicadora. O pai disse que não tinha 200 reais para me ajudar, mas estava em Nova York, nos Estados Unidos. Tudo bem, ele tem que fazer o que ele quiser, mas esse filho foi desejado e muito pedido por ele. Por que esse abandono? Cadê o amor, o carinho por esse filho tão desejado? Não tem. Eu demorei 13 anos para entender que amor não se pede e não se cobra".