Débora Nascimento e Allan Souza Lima Thiago Martins/ AgNews

Publicado 25/01/2025 08:12

Rio- Débora Nascimento, de 39 anos, e Allan Souza Lima, de 39, curtiram a noite desta sexta-feira (24) juntinhos. Em meio a rumores de romance, os dois colocaram o papo em dia com alguns amigos em um barzinho, na Zona Sul do Rio, e foram clicados por um paparazzo.

Na ocasião, o ator chegou a envolver o braço nas costas da artista. Eles ainda deixaram o local no mesmo carro.

Allan está solteiro desde o término do namoro com Rafa Kalimann, no ano passado. Já Débora não assume um novo relacionamento desde o fim da relação com o modelo Alex Cunha, em 2023. Os boatos de que os dois estão tendo um affair surgiram após eles serem flagrados em clima de romance e dançando coladinhos em Caraíva, na Bahia.