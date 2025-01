Gabriel Falcão - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 20:30 | Atualizado 24/01/2025 22:15

Rio - Protagonista de "Malhação" em 2013, Gabriel Falcão foi aprovado no concurso público para diplomata e agora vai trabalhar no Palácio Itamaraty, em Brasília. O ator, de 34 anos, compartilhou a novidade em suas redes sociais nesta sexta-feira, 24.



No post, Gabriel revelou que, entre 8.825 candidatos, apenas 37 vagas estavam disponíveis, com provas em diversas áreas, como História Mundial, História do Brasil, Política Internacional, Economia, Geografia, Direito Brasileiro e Internacional, além de Português, Inglês e Francês/Espanhol. Ele obteve a aprovação em 11º lugar e receberá um salário inicial de R$ 20,9 mil.



"Não é exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: mais de dois anos de dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, muito aprendizado. Em primeiro lugar, sempre há tempo para fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, em segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo", escreveu o ex-galã de "Malhação" na legenda.



"Um dos grandes chanceleres da história recente da política externa brasileira disse uma vez que a melhor tradição do Itamaraty é saber se renovar. Aparentemente, estou no lugar certo", completou o ator.