Publicado 24/01/2025 21:44 | Atualizado 24/01/2025 21:45

Rio - Lauana Prado, de 35 anos de idade, publicou cliques durante um treino nesta sexta-feira (24). Conhecida como a 'sertaneja das supercoxas', a cantora recebeu diversos elogios pelo corpo sarado durante a tarde. "Sextando do jeitinho que eu amo! E vocês, já foram ou pularam o sextou?", questionou os fãs.

A goiana usou o perfil no Instagram durante a tarde para postar fotos no espelho da academia, usando um top de academia branco com um shorts preto - look que evidenciou as coxas e o abdômen tonificados. A estrela recebeu diversos elogios - e cantadas- dos seguidores.



"Perfeita demais", escreveu um seguidor. "Mesmo depois de um treino top, a maquiagem continua intacta", reparou outro fã. "Segunda-feira vou mentalizar essa imagem, quando eu estiver querendo desistir da série", brincou uma terceira.