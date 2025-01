Rhudson Victor se pronuncia após término polêmico ex-BBB Sarah Aline - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2025 19:10 | Atualizado 24/01/2025 19:11

Rio - Nesta sexta-feira (24), o influenciador Rhudson Victor utilizou as redes sociais para comentar o fim do relacionamento com Sarah Aline, ex-participante do "Big Brother Brasil". Em um longo desabafo, ele rebateu acusações de ter se aproveitado financeiramente da ex-namorada e compartilhou detalhes do que ocorreu durante o namoro.



"Quando eu comecei a minha relação com a minha ex, percebi uma pessoa na vida dela, decidi perguntar o grau de importância dessa pessoa, a minha ex diz que eu não precisava me preocupar, porém pergunto o grau de aproximação física dessa pessoa com a minha ex. Ela relata que os dois já tinham ficado e a aproximação física não era recíproca, diz também que eu não precisava me preocupar, afinal não era nada recíproco e não faria sentido perder o que tinha comigo por conta dessa pessoa", afirmou Rhudson.



O influenciador revelou ter encontrado mensagens entre Sarah e outra pessoa, que, segundo ele, tinham teor negativo e expunham a vida pessoal do casal. "Vi mensagens sim que não me bateram bem, e que eu não esperava com o confidente dela. Mensagens sobre mim, expondo a minha vida pessoal, distorcendo e/ou omitindo fatos da nossa relação negativamente. Fora uma relação de amizade claramente maliciosa. O que pra mim, já era uma traição, tendo em vista todo o espaço de escuta que eu já tinha dado para ela", continuou.



Rhudson também relatou um episódio em que, ao usar o notebook da ex-namorada, teve acesso a conversas que o fizeram sentir-se traído. Ele detalhou ainda como foram os últimos dias da relação, mencionando até uma conversa com a mãe de Sarah.



"Recebi acusações sobre me aproveitar financeiramente da minha ex, o que é mentira. Quando comecei a me relacionar com ela, eu já morava em São Paulo em um apartamento onde divido com dois amigos (posso comprovar minhas transferências bancárias para pagar aluguel e custear minha vida)", declarou, refutando as acusações.



Além disso, o influenciador negou ter sido agressivo durante o relacionamento e disse ter se sentido prejudicado pela exposição. "Tudo isso poderia ter sido evitado se eu não me expusesse tanto, se eu tivesse guardado para mim, mas admito que subestimei a internet, as pessoas e até minha própria relevância. Foram uma série de traições. Eu me traí ao não me dar o valor necessário dentro de uma relação, me traí ao não conhecer os meus limites, me traí ao não fazer o que geralmente faço: ir embora", refletiu.

