Thaila Ayala e Antônio - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 17:04

Rio - Thaila Ayala derreteu os internautas nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras de Francisco, seu primogênito de 3 anos. No primeiro registro, a atriz aparece ao lado do pequeno, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. O casal também é pai de Tereza, que celebrou seu primeiro ano de vida em abril do ano passado.



"Quem aguenta o estilo desse menino? E é ele q pede e escolhe cada colar, óculos, relógio, bolsa, é incrível ver os estilos deles aparecendo né?! Obs: no final do carrossel tem um brinde de amor", escreveu a atriz na legenda da publicação, em que incluiu uma foto dos irmãos juntinhos.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados. "Muito charmoso!!", destacou uma seguidora. "Coisa mais linda", elogiou outra. "Sou tão fã dessa duplinha de anjinhos que já me considero da família", declarou mais uma.