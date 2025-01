Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Tatá WerneckReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 15:51 | Atualizado 24/01/2025 16:01

Rio - Tatá Werneck comentou sobre a vontade de ter mais filhos com o marido Rafael Vitti. A apresentadora do "Lady Night" abordou o assunto durante interação com os seguidores na caixinha de perguntas do Instagram.

fotogaleria "Você ainda tem vontade de engravidar de novo", perguntou o internauta. "Eu tenho muita vontade, mas já tenho 41 anos, né? Então tem que ser um espermatozoide meio… 'Coé, galera. Não, eu vou lá, deixa comigo. Não, eu conheço o caminho. Eu vou lá! Eu vou lá! Não, eu vou. Eu tomei café tarde!' E vai reto", brincou.

Tatá Werneck é mãe de Clara Maria, de 5 anos, fruto do casamento com Rafael Vitti. O casal assumiu o relacionamento em agosto de 2017 e oficializaram a união dois anos depois.