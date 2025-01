Felipe Araújo com o irmão Cristiano - Reprodução/Instagram

Felipe Araújo com o irmão Cristiano Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 19:33

Rio - Felipe Araújo compartilhou uma série de imagens do irmão, Cristiano Araújo, nesta sexta-feira (24), dia que o cantor completaria 39 anos. O sertanejo e a namorada faleceram em junho de 2015 após um acidente de carro em Goiás.

O cantor era irmão gêmeo de Ana Araújo, que também foi celebrada na postagem. "Hoje o Cristiano e a Ana completam 39 anos. Feliz aniversário, meus maninhos, eu amo vocês. Meu menino, eu sempre serei o seu maior fã, como eu sempre fui. Nesse primeiro video dá pra ver muito bem isso. A todo momento eu só queria estar do seu lado. É um dia que não é facil pra mim. Mas eu tenho certeza que o Cris está muito feliz lá no céu, comemorando o aniversário dele do lado de quem é mais importante do que todos, que é Jesus Cristo", escreveu Felipe.