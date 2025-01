Marília Mendonça e Cristiano Araújo - Divulgação

Publicado 24/01/2025 16:22

Rio - Os fãs de Marília Mendonça e Cristiano Araújo foram presenteados com o lançamento da música inédita "De Quem é a Culpa", uma parceria com um áudio gravado pelo artista em estúdio com a interpretação famosa na voz da artista.

A homenagem póstuma aos artistas nesta sexta-feira (24), que emocionou os fãs e entrou para o assunto do dia, tem um motivo especial: o cantor completaria 39 anos hoje. Cristiano Araújo morreu aos 29 anos, em um acidente de carro no interior de Goiás, em junho de 2015. A morte de Marília, aos 26 anos, também comoveu, no dia 5 de novembro de 2021, num trágico acidente de avião.

"O fato de ser lançado na data do aniversário do Cristiano tem uma importância muito grande, porque é um presente para os fãs, é um presente para mim, e também é um presente para o Cristiano, pois ele acreditava muito nessa música. Sendo lançada no aniversário dele, será um presente para ele também, pois é a realização de mais um sonho, tanto meu quanto dele." comenta Seu João, pai do artista.



Cristiano Araújo sempre foi um grande apoiador da carreira de Marília Mendonça. A amizade entre eles transcende os palcos, e a parceria se refletiu não apenas no carinho mútuo, mas também na construção de um legado musical conjunto. Com a sua partida em 2015, Cristiano deixou uma lacuna no cenário da música sertaneja, mas seu legado permanece vivo através de suas canções e da memória de seus amigos e fãs.



"Eu tenho que agradecer muito à Marília por isso, porque quando ela regravou essa música, era visível em sua fisionomia o sentimento, dava para perceber que a homenagem era genuína. Fiquei muito feliz com isso e sou muito grato a ela por essa regravação. Embora a música seja dela, ela a havia passado para o Cristiano, e tenho certeza de que, agora, com os dois cantando juntos, será algo realmente fantástico.", finaliza Seu João sobre a parceria de ambos os artistas.



A canção carrega consigo uma história de amizade e respeito. “De quem é a Culpa?” foi um presente de Marília para o Cristiano. A cantora é uma das compositoras da faixa e por ser muito fã do cantor deu a música de presente para Cristiano que planejava fazer o lançamento da mesma. A música foi lançada anos depois por Marília Mendonça que trouxe seu talento e sensibilidade para dar vida ao projeto, que se tornou um dos maiores sucessos do álbum "Realidade". A canção rapidamente se destacou como um dos principais hits da carreira de Marília Mendonça, consolidando ainda mais o legado de ambos os artistas.



