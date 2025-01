Kéfera comenta alerta da Defesa Civil sobre tempestade em SP - reprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 20:57

Rio - Kéfera Buchmann compartilhou com seus seguidores um momento de surpresa ao receber um alerta da Defesa Civil sobre uma tempestade em São Paulo, nesta sexta-feira (24). No momento da notificação, Kéfera gravava um vídeo com amigos e foi interrompida pelo som inesperado do celular.