Gabriel Jesus e Raiane Lima e a pequena HelenaReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2025 19:06

Rio - Gabriel Jesus e Raiane Lima compartilharam com os seguidores a expectativa pelo segundo filho. O casal revelou que espera um menino.



"It’s a boy [é um menino]! A sua família te espera com o coração cheio de amor e gratidão pela sua vida", disseram eles em uma publicação nas redes sociais. O casal fez o anúncio de forma reservada, apenas entre os familiares. A primogênita Helena, de dois anos, também participou do momento e apareceu sorridente na publicação.A chegada do segundo filho aumenta a felicidade da família. Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, compartilhou o momento com os seguidores, celebrando a esperança de mais um herdeiro.