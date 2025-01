Vanessa Giácomo celebra os 10 anos de vida da filha, Maria - Reprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 16:51

Rio - Vanessa Giácomo celebrou o aniversário de 10 anos da filha, Maria, fruto do seu casamento com Giuseppe Dioguardi. A atriz compartilhou, no Instagram, nesta sexta-feira (24) uma registro raro da menina, e aproveitou a ocasião para se declarar à caçula.

"Ela chegou para iluminar meu mundo, trazendo cores e sorrisos. É minha 'companheirinha', minha confidente. Minha cópia perfeita, minha cereja do bolo. Te amo de forma infinita, além das palavras. Sempre estarei ao seu lado, pronta para tudo nesta jornada da vida! Minha lindeza, minha menina. Que sua vida seja repleta de felicidade! Viva Maria! Feliz aniversário, minha filha", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Maria, linda! Você é uma menina incrível! Inteligente! Divertida e simpática. Seu sorriso nos encanta. Que esse ano e todos os anos de sua vida sejam lindos", disse um. "Mini mãe! Parabéns! Deus abençoe a vida da Maria", afirmou outro. "Parabéns, Maria! Coisa mais lindinha. Que Deus te abençoe, te guarde, e guie seus passos", comentou mais um fã.

Além de Maria, Vanessa também é mãe de Raul, que completou 17 anos na última terça-feira (24), e Moisés, de 14. Os dois são frutos da antiga relação com o ator Daniel de Oliveira.