Dani Calabresa exibiu registros da barriguinha de gravidezReprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 14:04 | Atualizado 24/01/2025 14:10

Rio - Dani Calabresa, de 43 anos, encantou internautas ao exibir sua barriguinha de gravidez, após o anúncio da gestação do primeiro filho , nesta sexta-feira (24). A humorista publicou uma sequência de fotos, no Instagram, ao lado do marido, o publicitário Richard Neuman.