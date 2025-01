Fernanda Torres defende Sofía Gascón após atriz sofrer ataques de brasileiros - Reprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 15:23

Rio – Fernanda Torres defendeu uma de suas concorrentes ao Oscar, Karla Sofía Gascón, a protagonista de "Emília Pérez", após a atriz sofrer ataques de brasileiros. A estrela do filme "Ainda estou aqui", usou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para pedir aos fãs que 'não alimentem ódio' a qualquer uma das candidatas ao prêmio, e aproveitou para elogiar as artistas que também estão concorrendo.

"Queridos, passando aqui rapidinho para contar uma história. Quando eu cheguei em Los Angeles, eu fui convidada para uma festa da revista 'W Magazine's'. E era uma festa com a maior concentração de atores incríveis que eu já tinha visto na minha vida. Eu fiquei meio perdida naquela festa, meio peixe fora d'água, quando de repente Karla Sofía Gascón me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Não acreditei, ela foi carinhosa comigo, solidária. Ela realmente 'me pegou no colo' e foi me botando na festa", declarou.

Torres declarou que não quer que ninguém trate as candidatas do prêmio mal. "Eu sei que às vezes na paixão cria uma coisa de um ganhar do outro. Mas juro que neste ano o Oscar, as escolhas que fizeram para atriz, estão tão especiais. Cada um a sua maneira, cada uma merece ali. Todo mundo ganhou, não vamos tratar ninguém mal, pelo amor de Deus", disse ela.

A artista aproveitou a ocasião para elogiar suas concorrentes: "Eu sou para sempre grata à Sofia Gascón, ela está maravilhosa no 'Emilia Pérez'. Demi Moore me mandou uma mensagem pessoal antes do Globo de Ouro, uma mulher de um carinho. Cinthya Erivo, meu Deus, aquela deusa, indicada pela segunda vez. Mikey Madison! Quem viu Anora aqui? Tem que ver, essa mulher está incrível! Então, o que eu quero dizer é que todo mundo ali merece, e merece o carinho da gente, não vamos alimentar ódio, sabe?", relatou.

Fernanda finalizou dizendo que Sofía Gascón merece o carinho de todos. "E quero dizer: Karla Sofía Gascón, eu te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa, que merece da gente todo nosso carinho", concluiu.