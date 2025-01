Fernanda Torres venceu a categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama do Globo de Ouro 2025 - AFP

Fernanda Torres venceu a categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama do Globo de Ouro 2025AFP

Publicado 23/01/2025 10:50 | Atualizado 23/01/2025 13:36

Rio - Orgulho do Brasil! Fernanda Torres, 59, e "Ainda Estou Aqui" foram indicados ao Oscar 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme em um dia histórico para o cinema nacional. Os finalistas do Oscar foram anunciados nesta quinta-feira (23), em um ano cheio de expectativa, já que não havia um consenso entre os críticos de cinema sobre os favoritos.

fotogaleria

Na categoria Melhor Filme - a principal da premiação - "Ainda Estou Aqui" concorre com "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys" e "A Substância".

Nas redes sociais, Fernanda Torres celebrou sua indicação ao Oscar. "A vida presta e muito. Confie. Beijo imenso, Fernanda", escreveu a atriz, que repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1999 pela atuação em "Central do Brasil". Na ocasião, o filme de Walter Salles concorreu na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, e Montenegro foi indicada a Melhor Atriz. Embora os prêmios não tenham vindo na época, a expectativa agora é que a vitória seja do Brasil.



Fernanda Montenegro, aos 95 anos, também expressou alegria com a conquista da filha. "Eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres – onde quer que ele esteja – estamos felizes e realizados, em estado de aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de graça", declarou.



Selton Mello, de 52 anos, que interpreta Rubens Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", também comemorou as indicações. "Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, comover com uma beleza austera, encher as salas de cinema de novo, levar nossa sensibilidade para o mundo. Por recuperar nossa autoestima cultural, abrir tantas portas para outros que virão, restaurar o amor pelo cinema brasileiro, ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética".



"Por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme nesse exato momento. Três indicações ao Oscar com a de melhor filme nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês", concluiu Selton.

A previsão inicial para este ano era que as indicações ao Oscar acontecessem na semana passada, mas o evento foi adiado após o período de votação dos jurados ter sido estendido devido aos incêndios florestais que atingem a cidade Los Angeles. A cerimônia do Oscar, que será apresentada pelo comediante americano Conan O'Brien, está marcada para o dia 2 de março, em Los Angeles.

Premiados

Fernanda Torres ganhou recentemente o Globo de Ouro por sua atuação no longa, dirigido por Walter Salles. Ela interpreta Eunice Paiva, casada com Rubens Paiva, e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do marido e se reinventar para criar seus cinco filhos sozinha.

A obra é uma adaptação de livro do escritor Marcelo Rubens Paiva - filho de Eunice e Rubens - estreou nos cinemas no dia 7 de novembro.

O longa também conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz em Filme Internacional no Critics Choice Awards, nos Estados Unidos. Na segunda-feira (20), a atriz e o filme foram premiados pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).