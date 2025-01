Irmã de Lexa desabafa sobre internação da cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 22:44

Rio - Wenny, irmã de Lexa, falou sobre a internação da cantora e comunicou que seguirá trabalhando apesar do momento difícil. Aos seis meses de gestação, a artista deu entrada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, na última segunda-feira (20), com quadro de pré-eclâmpsia.

A jovem tomou a decisão após conversar com a cantora. "Sei que a dor me acompanha, a esperança e a fé também. Sei que os compromissos anteriormente assumidos de agenda da vida precisa ser cumprida, como minha irmã me ensina. Continuarei fazendo o que é necessário, mantendo a rotina e sendo o pilar que minha família precisa, mesmo em meio a um momento tão delicado, como conversamos hoje à tarde, pois sempre estarei ao seu lado e da nossa Sofia", desabafou Wenny.

À espera da primeira filha com Ricardo Vianna, Lexa teve seu estado de saúde atualizado . "A paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca (Lexa) está internada na Unidade Semi-intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico, quanto do desenvolvimento de sua bebê. Apesar do quadro demandar atenção e cuidados constantes devido ao potencial de risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas", informou o boletim.