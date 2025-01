Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha e Leonardo Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 19:50

Rio - Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.



Nesta quinta-feira, 23, a esposa do cantor Leonardo aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs em sua conta no Instagram.

Um internauta afirmou que viu uma notícia dizendo que Poliana estaria grávida e a famosa foi bastante direta na resposta. "Amores, meu marido é vasectomizado e eu estou no auge da menopausa. Sem chance", disse ela.

Poliana e Leonardo são pais de Zé Felipe, de 26 anos. O cantor ainda tem outros filhos de outros relacionamentos.