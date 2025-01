Valentina Herszage celebra indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025 - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 17:50

Rio - Valentina Herszage comemorou as três indicações que o filme "Ainda Estou Aqui" recebeu ao Oscar 2025 nesta quinta-feira (23). A intérprete de Vera Paiva, filha de Eunice e Rubens, vibrou ao ver a produção concorrendo nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, além de Fernanda Torres como Melhor Atriz.

fotogaleria A atriz de 26 acompanhou a lista dos indicados em Miami, nos Estados Unidos, onde trabalha na divulgação de "As Polacas", filme em que é protagonista. "Eu estou com um orgulho...e ver a torcida do Brasil, as pessoas vibrando nas redes sociais. Eu não sei traduzir esse momento, eu não tenho palavras", disse à Globonews.

O filme retrata a história de Rubens e Eunice Paiva e mostra a força da advogada e militante pelos direitos humanos após o marido ser levado por membros da Ditadura Militar. Ela se reinventa para criar seus cinco filhos sozinha enquanto luta para descobrir o paradeiro do ex-deputado. A história é inspirada no livro de mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

Fernanda Torres repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar em 1999 pela atuação em "Central do Brasil". Na ocasião, o filme de Walter Salles, mesmo diretor de "Ainda Estou Aqui", concorreu na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, e Montenegro foi indicada a Melhor Atriz. O Brasil acabou não levando os prêmios na época.