Fernanda MontenegroReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 16:42 | Atualizado 23/01/2025 16:51

Rio - Com a recente indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025, internautas correram para buscar curiosidades sobre a atriz e sua família. Durante essa busca, muitos se surpreenderam ao descobrir que sua mãe, Fernanda Montenegro, de 95 anos, não se chama Fernanda de batismo, mas sim Arlette Pinheiro Monteiro.

fotogaleria

"Como assim mãe e filha não têm o mesmo nome?", questionou um internauta. "Sempre achei que a Nanda Torres fosse Júniar", brincou outro, entre diversos comentários que invadiram as redes sociai.



Quando a artista se casou com o ator Fernando Torres (1927-2008), na década de 1950, adicionou o sobrenome do marido ao seu registro civil. Apesar disso, foi como Fernanda Montenegro que construiu sua carreira, um nome que escolheu para atuar. Antes de brilhar no palco, no cinema e na televisão, Fernanda trabalhou como locutora de rádio e usava seu nome de registro.



"Eu era a locutora Arlette Pinheiro. Aí inventei esse nome [Fernanda Montenegro] para usar como atriz", explicou a veterana. Antes de se tornar um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, ela era conhecida apenas pela voz, trabalhando como locutora e radioatriz da Rádio MEC, onde começou a atuar aos 15 anos.



Em entrevistas, Fernanda Torres também comentou sobre a curiosa repetição de nomes na família. "Eles fizeram essa loucura de me dar o mesmo nome. Meu pai me deu o nome dele, uma coisa estranhíssima", revelou ao programa Roda Viva, em 2024.



A situação inusitada também foi tema de sua participação no famoso talk show norte-americano Live with Jimmy Kimmel, em janeiro de 2025. Durante o programa, o apresentador destacou que o pai de Fernanda Torres se chamava Fernando e sua mãe é Fernanda. Curioso, perguntou se havia mais Fernandos na família. Com bom humor, a atriz respondeu: "Eu tenho um irmão chamado Cláudio. Ele é o único da família. Ele tentou escapar [da profissão]. Ele é diretor."