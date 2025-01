Maíra Cardi - Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 14:52 | Atualizado 23/01/2025 14:55

Rio - A ex-participante do "BBB 9", Milena Fagundes, comentou sobre sua relação conturbada com Maíra Cardi, com quem conviveu durante o reality da TV Globo em 2009.

"Tem 16 anos do meu BBB. Foram 18 participantes, três já faleceram, que foi o Vovô Nonô, a Josy Oliveira e o André Cowboy, e daí restaram só 15. Uma é minha arqui-inimiga, nossa querida Maíra Cardi (risos). Misericórdia. Aff Maria. Ninguém merece aquela criatura. Eu tive que conviver com aquilo lá, ficar confinada. Parece que só eu via o que agora todo mundo está vendo", declarou Milena.



Milena revelou que, após o programa, manteve contato apenas com alguns participantes do seu grupo: "Com que eu tenho amizade mesmo: Priscila (Pires), Francine, Ralf, Max e Flávio".



A declaração de Milena gerou reações mistas entre os seguidores. Alguns apoiaram sua opinião e comentaram: "Mimi sempre esteve do lado certo né amor? Pelamordedeus hahaahahaha. Você e a dona @francinepiaia, eu amo vocês", escreveu uma internauta. Outra seguidora concordou: "Mana, aquela Maíra só piora, insuportável mesmo".



Por outro lado, houve críticas à postura da ex-BBB. "Teu sonho ter tido a mesma sorte que a @mairacardi né mona? Kkkkk Enquanto ela está lá mega milionária você aqui falando mal dela com a vida que é só ladeira abaixo! Invejosa", disparou uma seguidora.