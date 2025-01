Selton Mello, Walter Salles e Fernanda Torres - Reprodução / Instagram

Rio - Selton Mello, de 52 anos, que interpreta Rubens Paiva em "Ainda Estou Aqui", usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (23), para comemorar as indicações do filme e de Fernanda Torres ao Oscar 2025 . O longa, dirigido por Walter Salles, fez história ao concorrer em duas categorias, Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, enquanto a intérprete de Eunice Paiva disputa o prêmio de Melhor Atriz.

"Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, comover com uma beleza austera, encher as salas de cinema de novo, levar nossa sensibilidade para o mundo. Por recuperar nossa autoestima cultural, abrir tantas portas para outros que virão, restaurar o amor pelo cinema brasileiro, ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética", iniciou o ator na legenda da publicação.

"Por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme nesse exato momento. Três indicações ao Oscar com a de melhor filme nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês", finalizou Selton.

No início deste mês, Fernanda emocionou os brasileiros ao ganhar na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro. Selton vibrou com com o anúncio e se emocionou com a conquista da amiga. A artista concorreu com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet na cerimônia.

Na trama, Eunice Paiva (Fernanda Torres) é casada com Rubens Paiva (Selton Mello), e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do ex-deputado e se reinventar para criar os cinco filhos sozinha. O filme é baseado no livro do filho do casal, Marcelo Paiva.

Fernanda Torres foi a segunda atriz brasileira a ser indicada ao Oscar. Sua mãe, Fernanda Montenegro, que fez participação especial em "Ainda Estou Aqui" (2024), também concorreu na mesma categoria por "Central do Brasil" (1998). Assim como a artista, o longa-metragem fez história ao ser indicado a duas categorias: Melhor Filme - a principal da premiação - e Melhor Filme Estrangeiro.