Fernanda Torres vibra com indicações ao Oscar 2025Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 11:58 | Atualizado 23/01/2025 13:49

Rio - Em um dia histórico para o Brasil, Fernanda Torres comemorou as três indicações ao Oscar , nesta terça-feira (23), no Instagram com uma frase dita por ela desde o início dos primeiros prêmios conquistados pelo filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

"A vida presta e muito. Confie. Beijo imenso, Fernanda", disse a atriz, que interpreta Eunice Paiva no filme e foi indicada como Melhor Atriz.

Horas após o anúncio,a atriz apareceu em um vídeo no Instagram comemorando as indicações e iniciou agradecendo ao diretor pela generosidade que ele teve com ela no filme e celebrou ainda a indicação inédita recebida com Melhor Filme.

"Isso é uma coisa inimaginável. Queria agradecer à equipe toda, à minha família do filme, meus filhos no filme, ao Selton (Mello), toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade. E, acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo", disse.

Ela seguiu agradecendo Marcelo Rubens Paiva, "que escreveu esse livro extraordinário. E que nos possibilitou fazer esse filme. Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, é uma coisa emocionante para mim, pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter, e também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português", complementou.

"Estou muito emocionada, muito surpresa... Queria dizer que eu amo o Brasil, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, para o Walter, para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Então, um beijo imenso, estou muito feliz, muito assustada. Muito orgulhosa, e viva Eunice Paiva", concluiu.

"Ainda Estou Aqui" vai concorrer ainda como Melhor Filme - a categoria mais importante da premiação - e Melhor Filme Internacional.

A brasileira concorre ao Oscar 2025 com Mikey Madison ("Anora), Demi Moore ("A substância"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

História se repete

Com a indicação, a atriz repete o mesmo feito que a mãe, Fernanda Montenegro conquistou em 1999 com "Central do Brasil".

Na ocasião, o filme, também de Walter Salles, disputou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (hoje chamado de Melhor Filme Internacional) e Fernanda Montenegro foi indicada à categoria Melhor Atriz. Apesar da grande expectativa, os prêmios não vieram e a torcida agora é que esse resultado seja de vitória para o Brasil.

Fernanda Montenegro, 95 anos, também fez uma participação especial em "Ainda Estou Aqui" no papel de Eunice Paiva mais velha, após o passar dos anos.

Premiados

Fernanda Torres ganhou recentemente o Globo de Ouro por sua atuação no longa, dirigido por Walter Salles. Ela interpreta Eunice Paiva, casada com Rubens Paiva, e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do marido e se reinventar para criar seus cinco filhos sozinha.

A obra é uma adaptação de livro do escritor Marcelo Rubens Paiva - filho de Eunice e Rubens - estreou nos cinemas no dia 7 de novembro.



O longa também conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz em Filme Internacional no Critics Choice Awards, nos Estados Unidos. Na segunda-feira (20), a atriz e o filme foram premiados pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).