Na Bahia, Ingrid Guimarães curte passeio de barco com familiares e amigosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/01/2025 10:36

Rio - Ingrid Guimarães, de 52 anos, está curtindo uns dias de descanso na Bahia ao lado de familiares e amigos. Através dos stories do Instagram, nesta quarta-feira (22), a atriz mostrou que aproveitou um passeio de barco para comemorar o aniversário da mãe, Sônia Guimarães.

"Estão esperando [dar] meio dia para abrir o vinho", escreveu a atriz na legenda do vídeo em que mostra a aniversariante. A artista também estava acompanhada da amiga, a bailarina Bettina Dantas, e das irmãs, Astrid e Sigrid Guimarães.Para a ocasião, Ingrid optou por usar um biquíni branco e saída de praia estampada. Durante o passeio, ela até arriscou uma dancinha e aproveitou o momento para relaxar.Na mesma rede social, Ingrid homenageou a mãe. "Hoje é o dia da minha mãe. Ela é uma daquelas pessoas que por onde passa toma conta do ambiente. E dela que vem esse talento pra ser feliz que todas herdamos. Mamãe ama a vida e luta com todas as limitações do tempo com coragem e independência. E o dia dela foi assim . Como ela gosta: com música, família em volta, caipirinha de seriguela e risadas", escreveu.