Taís Araujo e Maria Antônia - Reprodução/Instagram

Taís Araujo e Maria AntôniaReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 21:07 | Atualizado 23/01/2025 21:08

Rio - A atriz Taís Araujo está em festa nesta quinta-feira, 23, por causa do aniversário de sua filha caçula, Maria Antônia, fruto do casamento com Lázaro Ramos. A menina completou 10 anos de idade e apareceu em um vídeo inédito ao lado da mãe.



Nas imagens, as duas apareceram com o mesmo penteado e looks semelhantes. Tanto que os fãs ficaram impressionados com a semelhança física entre mãe e filha. “Como é linda! Um clone! É muita beleza”, disse um seguidor. “A cópia de Tais”, comentou outro. “Mini Tais”, declarou mais um.



Na legenda, a mãe coruja falou sobre a data especial. "Com vocês, Maria Antônia. Uma das minhas melhores criações. Feliz aniversário, meu amor! Todas as bençãos dos céus pra você, minha pequenininha!", declarou.



Taís e Lázaro também são pais de João Vicente, de 13 anos.