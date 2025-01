Antes e depois de Lomma - reprodução Instagram

Publicado 23/01/2025 19:30 | Atualizado 23/01/2025 20:54

Rio - MC Lomma compartilhou imagens de biquíni exibindo pela primeira vez o resultado da lipo HD, realizada no ano passado. A influencer aproveitou um dia na praia ao lado da família para mostrar a transformação. Com um biquíni vermelho e detalhe dourado, ela destacou as novas curvas.