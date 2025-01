Marco Gonçalves e Fernanda Torres - Reprodução/Instagram

Marco Gonçalves e Fernanda TorresReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 16:53 | Atualizado 23/01/2025 17:26

Rio - A atriz Fernanda Torres teve seu nome usado em um golpe após ser indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles. Nas redes sociais, circularam imagens de golpistas se passando por ela para solicitar dinheiro, alegando que é para "comprar as passagens" para ir aos Estados Unidos.

Um print da mensagem foi compartilhado pelo humorista Marco Goncalves. "Oi, aqui é a Fernanda Torres. Você por acaso teria R$ 300 pra me emprestar até segunda-feira? Eu fui indicada ao Oscar e estou precisando comprar as passagens pra ir receber o prêmio, segunda-feira te devolvo, ok", diz a mensagem do golpista.