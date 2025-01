Fernanda Torres no Globo de Ouro - Foto: Reprodução / Instagram @GoldenGlobes

Publicado 23/01/2025 16:25 | Atualizado 23/01/2025 16:26

Rio - As indicações de Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional empolgaram os brasileiros - inclusive famosos que fizeram questão de manifestar o orgulho em suas redes sociais nesta quinta-feira (23).

Marcos Caruso escreveu em uma postagem no Instagram. "Quando um nome próprio torna-se adjetivo: o Brasil e grande parte do mundo está Fernanda! Extasiado!". Marcos Caruso escreveu em uma postagem no Instagram. "Quando um nome próprio torna-se adjetivo: o Brasil e grande parte do mundo está Fernanda! Extasiado!".

Thainá Müller comentou no vídeo postado por Fernanda no Instagram: "Maravilhosa! eu fico tão feliz que uma mulher TÃO inteligente e talentosa tá ocupando esse lugar tão especial nos corações dos brasileiros, mobilizando essa torcida imensa (os gringos devem estar assustados. Hahah) e ainda arrasando nas entrevistas todas. Nós mulheres brasileiras estamos muito bem representadas por você, Fernanda! Vai ter carnaval".



"Que jornada linda", disse Júlia Lemmertz. "Viva o nosso cinema nacional!", disse Angélica.

"Você faz todo o sentido no mundo! Quanto merecimento, Fernanda! Emocionada em looping e eternamente desde já….!", comento Dani Winits.

"Viva as Fernandas do Oscar. Viva o cinema Brasileiro!!", reagiu Serginho Groisman. Cláudia Raia também deixou seu comentário: "Vivaaaa! É o Brasil! É a nossa história"

"Salve o cinema brasileiro que tantas emoções já me trouxe!!! E agora??? Agora já demos um grande passo. Importantíssimo!! Pra todos os envolvidos e pra nós amantes da cultura. Fernanda, a VIDA VALE A PENA!!!!", escreveu Astrid Fontenelle.

"Linda!!!! Merece!", disse Lília Cabral. Alexandre Nero comentou: "Fernanda, ganhar é bom, mas sabemos, é o que menos importa. Já ganhamos, todos nós, o cinema, a cultura e mesmo o povo brasileiro em sua autoestima tão refreada diariamente, com esse filme espetacular, com essa história e mais que isso ainda, vcs todos representando o país tão lindamente, com elegância, inteligência e humor. Todos estamos orgulhosos. Obrigado".

Até a Turma da Mônica embarcou nas mensagens de orgulho de Fernanda Torres!

Nos corações dos brasileiros, Fernanda Torres já é a número 1! Agora, é hora do mundo também reconhecer essa lenda. Vai, Nanda! #oscars pic.twitter.com/SJztWY8WZ7 — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) January 23, 2025 O cinema nacional vive um momento incrível de reconhecimento, e é impossível conter a felicidade só de imaginar Fernanda Torres recebendo o Oscar. Me sinto pronta pra cantar Tapas e Beijos a plenos pulmões Porque, sim, a vida PRESTA! pic.twitter.com/ULknjdOFyJ — Joelma (@Joelma) January 23, 2025 Que enorme alegria ver o talento brasileiro sendo reconhecido no mundo! Parabéns, Fernanda Torres, pela merecida nomeação ao Oscar de Melhor Atriz. E parabéns a todo o time de "Ainda Estou Aqui" pela indicação a Melhor Filme! Uma conquista ESPETACULAR que enche nosso coração… pic.twitter.com/EsH4yhQZPr — Gilberto Gil (@gilbertogil) January 23, 2025 É ELA!!!!!!!!



FERNANDA TORRES INDICADA AO OSCAR! — Felipe Neto (@felipeneto) January 23, 2025

Fernanda Torres diz que está 'orgulhosa' e 'assustada' com indicações

Horas após toda a emoção das indicações, Fernanda Torres apareceu em vídeo publicado no Instagram falando sobre a emoção de concorrer em 3 categorias. Ela agradeceu ao diretor, Walter Salles e a todo o elenco do filme.

"Queria dizer que eu amo o Brasil, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, para o Walter, para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Então, um beijo imenso, imenso, estou muito feliz, muito assustada. Muito orgulhosa, e vivem a Eunice Paiva", disse.