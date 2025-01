Ana Hickmann - reprodução Instagram

Publicado 23/01/2025 15:43

Rio - A apresentadora Ana Hickmann comentou sobre a carta aberta que divulgou recentemente para abordar sua relação com o ex-marido, Alexandre Correa. Em vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (23), ela explicou o motivo da decisão e agradeceu o apoio dos fãs.



"Eu quero aproveitar e agradecer todas as mensagens e compartilhamentos do vídeo que eu publiquei ontem. É uma carta aberta que eu decidi, tive que fazer isso, para pontuar as coisas que são reais e mostrar o que são as coisas que são erradas e, principalmente, as fake news que estão saindo por aí. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho", declarou Ana.Na publicação, Ana Hickmann esclareceu a repercussão sobre a decisão judicial que a obriga a pagar pensão ao ex-marido. "Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e o meu ex-marido, uma vítima", afirmou.A apresentadora criticou Alexandre Correa por, segundo ela, distorcer os fatos e se apresentar como vítima da situação. "A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diária pelo meu ex-marido, está dentro da intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade", disse.Ana Hickmann também fez acusações contra Alexandre Correa. "Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim. Eu sou a mãe do filho dele. E tenta viver às custas do meu trabalho pessoal, como fez nos últimos cinco anos. Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho. Ainda que faturando alto em torno do divórcio e a minha imagem. Sem falar da verba de campanha do fundo partidário", declarou.A apresentadora segue recebendo mensagens de apoio dos seguidores e reforçou que continuará se posicionando sobre o assunto para combater informações falsas.