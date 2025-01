Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 22:04 | Atualizado 23/01/2025 22:06

Rio - Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A famosa completará 28 anos no dia 11 de fevereiro e já está preparando a sua festa.

Nesta quinta-feira, 23, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram e revelou uma regra importante que seus convidados precisarão seguir.

"Vim agilizar aqui as coisas do meu aniversário, vou fazer um bolinho porque a vida é para ser celebrada. Já deixei o recado, já está bem explicadinho: Convidado não convida. Povo parece até quadrilha. 'Posso levar fulano? Posso levar ciclano? Fulano está aqui em casa, pode ir comigo?'. Para com isso. Nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A outra pessoa também tem que ter um grau de 'semancol'. Se você não tem intimidade nenhuma, vai fazer o que no bolinho dos outros? Isso é falta de noção", começou ela.



Em seguida, Jojo afirmou que não tolera esse tipo de atitude. "É a mesma coisa que você chegar na casa dos outros para fazer visita sem avisar, você perguntou se a pessoa estava a fim de receber uma visita? É falta de noção, sim. Falta de senso você ir para a festa dos outros, para a casa dos outros sem ter nenhum tipo de intimidade, até mesmo que conheça, mas não tem intimidade. Mais sem noção ainda é quem chama, eu tenho pavor disso. É feio".