Larissa Manoela e André Luiz Frambach recriam fotos de primeiro filme juntos, 'Modo Avião', da Netflix Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 17:53

Rio - Larissa Manoela, de 24 anos, e André Luiz Frambach, de 27, celebraram nesta quinta-feira (23) os cinco anos do lançamento de "Modo Avião", filme que marcou o início de suas trajetórias profissionais juntos. Em uma publicação conjunta no Instagram, o casal recriou fotos tiradas durante as gravações do longa.



"2025 x 2020. Cinco anos da estreia de Modo Avião na Netflix. Um dos filmes de língua não inglesa mais vistos da plataforma! A Ana e o João certamente estão orgulhosos de onde a gente chegou, foi graças a eles que nos conhecemos", escreveram



Os atores assumiram o namoro em 2022, dois anos após terem se conhecido durante as filmagens do longa. "E quem diria que anos depois tudo ia fluir da maneira que tinha que ser na nossa vida! Certamente, esse filme foi uma das melhores coisas que aconteceram pra nós. Que tal comemorar os 5 anos assistindo novamente pra relembrar? Fica a dica", brincaram.



No filme, Larissa interpreta Ana, uma influenciadora digital que, após um acidente, é enviada para a fazenda do avô Germano (Erasmo Carlos) para um detox digital. Durante a estadia, Ana se reconecta com a vida real e vive um romance com João, personagem de André Luiz Frambach.