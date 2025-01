Entrevista antiga em que Fernanda Torres duvidava que pudesse ir ao Oscar viraliza após indicação - Reprodução / Instagram

Entrevista antiga em que Fernanda Torres duvidava que pudesse ir ao Oscar viraliza após indicação Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 15:20

Rio - Fernanda Torres foi indicada ao Oscar, nesta quinta (23), na categoria de Melhor Atriz, junto com outras duas indicações do filme Ainda Estou Aqui, gerando grande celebração entre os brasileiros. Nas redes sociais, além de comemorar o feito, internautas relembraram uma entrevista de 1992 ao Roda Viva, em que a atriz, já premiada em Cannes, dizia não acreditar que chegaria à maior premiação do cinema.



fotogaleria

Na entrevista, a artista relembrou uma conversa com seu tio, que disse sonhar em vê-la no Oscar. "Tio Paulo não tem ideia da ralação e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca", disse ela.



Essa fala já foi suficiente para os internautas ressaltarem, com orgulho, que Fernanda estava "totalmente equivocada" na época.



Durante entrevista à GloboNews hoje, Torres reassistiu o momento e brincou sobre ser uma pessoa pessimista, mas que apenas Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, consegue ser mais pessimista do que ela.



Ao todo, Ainda Estou Aqui está indicado a três categorias do Oscar. O longa-metragem concorre às estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Fernanda Torres à de Melhor Atriz. Na obra, a atriz interpreta Eunice Paiva, advogada que precisou reconstruir a vida após o marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser assassinado pela ditadura militar.