Fernanda Torres e Fernanda MontenegroReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 13:09

Rio - Fernanda Montenegro, de 95 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para celebrar as indicações do filme "Ainda Estou Aqui", e da filha, Fernanda Torres, de 59, ao Oscar 2025 . A veterana concorreu ao prêmio em 1999 por "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles, e interpreta a versão mais velha de Eunice Paiva no longa.

No dia 5 deste mês, Torres venceu a categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro. Montenegro, então, afirmou que tinha certeza que a filha ganharia, em uma entrevista emocionante à GloboNews "Eu sabia que ela ia ganhar. Que mistério é esse, eu não sei, mas eu sabia que a minha filha ia ganhar esse prêmio. E ganhou. Então, é uma convergência para uma vocação que ela herdou certamente de mim, porque foi a partir de mim que comecei o processo de vir para um palco, uma filmagem, um estúdio de novela. É incontrolável, e não é por ganhos ou para ganhar espaços nobres. É para dar conta de uma vocação", destacou.Na trama, Eunice Paiva (Fernanda Torres) é casada com Rubens Paiva (Selton Mello), e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do ex-deputado e se reinventar para criar os cinco filhos sozinha. O filme é baseado no livro do filho do casal, Marcelo Paiva.