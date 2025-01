Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 09:07 | Atualizado 23/01/2025 11:17

Rio - Grávida do segundo filho, Bia Miranda, 20 anos, realizou um chá revelação, na noite de quarta-feira (22), ao lado do namorado Samuel Santanna, o Gato Preto, de 31 anos.

A influenciadora já é mãe de Kaleb, de 6 meses, com o DJ Buarque, 34, e, desta vez, será mãe de uma menina, que se chamará Maysha.

"É meninaaa, que venha com saúde!", escreveu Bia, que recebeu Kaleb na festa, mesmo em meio a tantas brigas enfrentadas com o ex.

"É MENINAAA! Eu escolhi as cores e me perdi", postou Gato Preto ao divulgar um vídeo do casal descobrindo o sexo do bebê.

Bia ainda publicou uma foto com o primogênito no colo e comentou: "Vai ter uma maninha, filho".

A neta de Gretchen disse há pouco tempo que já havia escolhido os nomes para menina ou menino. "Estão perguntando quais serão os nomes. Se for menina será Maysha e se for menino será Tayler. Gosto desses dois nomes, são bonitos. No começo, eu não gostei muito do Maysha, me soou meio estranho. Mas agora me acostumei com ele. É um nome diferente, né? Bom, bonito", disse Bia. Ela ainda contou nos Stories que antes mesmo do chá revelação já tinha certeza que esperava uma menina.