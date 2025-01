Preta Gil e Gominho - Reprodução / Instagram

Preta Gil e Gominho Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2025 13:21 | Atualizado 23/01/2025 13:22

Rio - No início de 2023, o apresentador e cantor Gominho, de 35 anos, tomou a decisão de largar seu emprego na rádio "Sua Salvador FM", na Bahia, para se mudar para o Rio de Janeiro e oferecer suporte para Preta Gil, de 50 anos, durante seu tratamento contra um câncer no intestino. A atitude foi destaque na estreia do programa "Casa de Verão da Eliana", exibido na última quarta-feira (22), no canal GNT.



Durante o programa, a apresentadora Eliana, emocionou-se ao elogiar a atitude de Gominho. "O que você fez com a Preta no momento em que ela mais precisou, eu, de longe, fiquei muito emocionada. Porque você parou sua vida... Fico emocionada de falar... E foi ficar do lado de uma amiga, cara! Isso foi muito lindo da sua parte", disse.



Gominho, por sua vez, explicou que a decisão foi baseada em suas prioridades. "Eu nunca imaginei que as pessoas fossem se chocar tanto com isso. Eu não tinha nada que me prendesse lá em Salvador. Eu tinha um emprego gostoso, mara, mas assim: é o emprego ou minha amiga? E eu conheço muito bem ela, né? Não sei, gente... Eu fui visitar ela e aí no fim de semana que eu passei lá, eu senti tudo. E falei para ela: 'estou vindo para cá'. E ela falou: 'não precisa'. E eu disse: 'eu não estou pedindo, eu estou vindo'. Eu senti que ela precisava".