Fabiana Justus recorda descoberta da leucemia Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2025 16:06

Rio - Fabiana Justus, de 38 anos, refletiu sobre o diagnóstico de leucemia que recebeu em janeiro do ano passado. A influenciadora comentou o medo que teve ao saber que estava com a doença e o período que ficou internada.

fotogaleria "23/01: Há exatamente um ano, minha vida mudou para sempre. Foi nesse dia que recebi o diagnóstico que parecia tirado de um roteiro de filme, mas era a minha realidade: Leucemia Mielóide Aguda. Depois de uma madrugada repleta de medo e incertezas, os médicos confirmaram o que eu jamais imaginaria ouvir. Em um dia, eu estava bem... no outro, tinha câncer", iniciou o relato.

A filha de Roberto Justus contou que pensou nos familiares ao ter conhecimento do problema de saúde. "Meu primeiro pensamento foi nos meus três filhos, no meu marido, na minha família. Tentei compreender o que estava acontecendo, mas era difícil assimilar. Enquanto eu dizia que precisava tirar leite para alimentar meu filho Luigi, de apenas 5 meses, os médicos explicavam que eu começaria a quimioterapia no dia seguinte e que teria que interromper a amamentação. Tudo era rápido, brutal, sem tempo para processar."

Em seguida, ela comunicou as filhas que iria verificar um incômodo e acabou 'presa' no hospital para o tratamento da leucemia. "Depois de longas internações, descobri que o nosso lar é o verdadeiro paraíso. Ao encarar de frente a finitude da vida, passei a valorizar ainda mais cada instante. Depois de vivenciar milagres, compreendi o poder da oração e da fé. Aprendi que o câncer não precisa ser um ponto final. Ele pode ser apenas uma vírgula — um capítulo extremamente difícil, mas não o fim da história", disse.

Fabiana, que está em remissão do câncer, deu um novo significado para o dia que soube da doença. "Foi um período de muito medo e angústia, mas também um momento em que descobri a minha força e renovei minha gratidão. Hoje, ressignifico este 23 de janeiro. Um ano depois, volto de férias incríveis, cercada pelo amor da minha família, vivendo momentos que só posso descrever como preciosos. Estou vivendo. E viver nunca foi tão maravilhoso", finalizou.