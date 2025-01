Selton Mello e Fernanda Torres - Reprodução do Instagram

Publicado 06/01/2025 09:25

Rio - Selton Melo, de 52 anos, se emocionou com a vitória da amiga, Fernanda Torres, na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" pela atuação dela como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". Intérprete de Rubens no longa, o ator celebrou o feito na carreira da atriz e disse que "viu a história sendo feita".

"Não sei o que falar...Que coisa histórica. Eu vi isso ao vivo. Estava com ela em cada dificuldade. Foi tão lindo. Representa tanto o nosso filme. Isso é muito emocionante. Brasil", comentou o ator, enquanto esperava a amiga para parabenizá-la. "Eu vi a história sendo feita. Te amo, Fernanda Torres. Quando eu pousar os pés no chão eu falo mais.... O nosso cinema brasileiro. Brasil no topo", escreveu na legenda.







Famosos elogiaram a torcida de Selton pela amiga e também elogiaram o trabalho dele no filme. "Sua emoção é do tamanho desse merecimento profundo que também é seu! Chorei igual criança sendo mais que feliz por você! Por vocês! Por esse amor chamado nosso cinema nacional e que foi desde sempre a sua vida e o seu sonho de viver… Viva…Voe. Bravo, Selton!", afirmou Danielle Winits.

"Você é gigante! Que linda sua torcida, e sua emoção verdadeira Curtam e desfrutem de cada minuto, porque realmente isso é novo! Fizeram história e nos devolveram lugar de destaque no cinema brasileiro. essa vitória devolveu nosso brio. Parabéns", disse Fabiana Karla. "Selton, você é parte disso! O prêmio é seu também. Voa, amigo", comentou Ticiane Pinheiro. "Que lindo, Selton. Muita emoção… que conquista essa de vocês! Parabéns", declarou Angélica. "Esse prêmio é seu também! Você está gigante no filme!", opinou Fernanda Abreu.

Em outra publicação, Selton compartilhou algumas fotos com Fernanda Torres. Em uma das imagens, os dois abraçados e emocionados. "Lá quero saber de legenda", declarou.