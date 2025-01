Fernanda Montenegro celebra vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro - Reprodução do Instagram

Fernanda Montenegro celebra vitória de Fernanda Torres no Globo de OuroReprodução do Instagram

Publicado 06/01/2025 07:55 | Atualizado 06/01/2025 08:58

Rio - Fernanda Montenegro, de 95 anos, comemorou a vitória da filha, Fernanda Torres, no Globo de Ouro, neste domingo (5), na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" pela atuação dela como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". A atriz de 59 anos desbancou Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet na cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A reação da Fernanda Montenegro quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro @eualexo no Insta pic.twitter.com/6YwuNxOnkf — Gabby (@GabbyGold2) January 6, 2025

A veterana acompanhou a premiação pela televisão e vibrou quando Fernanda foi consagrada a vencedora. O vídeo foi compartilhado pelo produtor teatral Alex Júnior no Instagram Stories. Vale lembrar que Fernanda Montenegro foi indicada ao mesmo prêmio há 25 anos por sua atuação em "Central do Brasil", no entanto, não levou o troféu para casa.



No discurso, Fernanda Torres homenageou a mãe. "Eu não preparei nada porque eu estava feliz. É um ano incrível para atrizes femininas. Tantas atrizes que admiro. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, amigo. Que história, Walter! E, claro, eu quero dedicar a minha mãe. Vocês não tem ideia de que ela estava aqui 25 anos atrás e isso é a prova de que a arte pode permanecer", agradeceu.

Animados

As reações de Selton Mello e da atriz Tida Swinton com a vitória de Fernanda bombaram nas redes sociais. O ator brasileiro, que estava ao lado da amiga, deu um grito e celebrou o feito. "O Selton Mello mais feliz que a própria Fernanda Torres", comentou um usuário do X, aos risos. "O Selton Mello gritando e levantando o primeiro que a Fernanda Torres em comemoração. Eu amo eles", disse outro. "Cara, o Selton Melo é o homem mais precioso do Brasil, como pode", declarou mais uma pessoa.

O Selton Melo mais feliz que a própria Fernanda Torres KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/oL93AWDXUU — Sincerão (@oficialsincerao) January 6, 2025

Tilda Swinton também ficou bem animada ao saber que Fernanda Torres levou a estatueta para casa, mesmo concorrendo na mesma categoria que ela. A artista levantou e fez questão de aplaudir a brasileira. "A felicidade da Tilda Swinton com a vitória da Fernanda Torres", afirmou um internauta. "A reação da Tilda Swinton com a vitória da Fernanda Torres foi tão linda", declarou outro. "Ganhar o Globo de Ouro é incrível, mas ganhar de Tilda Swinton e ser aplaudida de pé por ela, é pra poucos.Fernanda Torres merecidamente no topo do mundo", opinou mais uma pessoa.

A felicidade da tilda swinton com a vitória da fernanda torres #goldensglobes pic.twitter.com/D1Ce8zuGWV — kau (@belieberkau) January 6, 2025

'Ela é incrível'



Após a reação de Tilda Swinton com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, os internautas lembraram que a brasileira já quis ser a atriz por um dia durante uma participação no programa "Que História é Essa, Porchat?", há cinco anos.

"Se vocês pudessem ser uma pessoa por um dia, hoje?", questionou o apresentador. "Nem sei falar o nome dela direito. A atriz Tilda Swinton. Ela é incrível! Eu acho que ela está se divertindo. "E ela mora lá para cima, que é o lugar que quando vier o aquecimento global, vai ficar verde. Então, por todas essas razões, Tilda Swinton", destacou Fernanda.

Lembrando que no Programa do Porchat ele pergunta para Fernanda que pessoa ela gostaria de ser por um dia. Eis a resposta: https://t.co/DtliQbwkPD pic.twitter.com/T91CNEdxZ9 — Cris Rocco (@CrisRocco) January 6, 2025