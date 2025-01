Fernanda Torres durante entrevista à Globonews - Reprodução de vídeo

Fernanda Torres durante entrevista à GlobonewsReprodução de vídeo

Publicado 06/01/2025 08:38 | Atualizado 06/01/2025 09:29

Rio - Vencedora na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro, Fernanda Torres, de 59 anos, disse que estava "chocada" com a conquista na premiação, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (5), pois achava que "não tinha a "menor chance". A artista, que interpreta como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", concorreu com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet na cerimônia.