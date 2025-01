Deborah Secco e Maria Flor - Reprodução/Instagram

Deborah Secco e Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 20:42

Rio - Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

fotogaleria

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem ao lado da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu antigo relacionamento com Hugo Moura. As duas estão curtindo os famosos parques da Disney, localizados em Orlando, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 6, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos momentos especiais ao lado da herdeira.

"Eu e ela… Viajar com ela é a coisa mais legal dessa vida!!! Criando memórias", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida entre 2023 e 2024 pela Rede Globo.