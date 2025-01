Luiza Possi e família - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 19:19

Rio - A cantora Luiza Possi, de 40 anos, aproveitou esta segunda-feira, 6, para publicar uma série de registros com a família durante uma viagem ao Ceará em seu perfil no Instagram. De férias, a artista compartilhou imagens com marido, o diretor de televisão Cris Gomes, os dois filhos, Lucca, de 5 anos, e Matteo, de 2, e o enteado, Miguel.

"Demos start nas férias… não poderíamos estar em melhor lugar. Verão, família e muita diversão. O cenário perfeito para começar esse o ano de 2025!", escreveu na legenda da publicação.

A filha da cantora Zizi Possi, curtiu o início das férias em um parque aquático. O look escolhido pela artista foi um biquíni fio-dental na cor branca e uma saída de praia preta e transparente. De acessórios, Luiza optou por um chapéu de palha.

Nos comentários da publicação, os seguidores registraram: "Lindos! Boas férias, Lu", comentou uma pessoa. "Que família linda! Sou muito sua fã, você é uma mulher incrível", declarou outra. "Feliz Ano Novo pra você e sua família, linda", acrescentou mais uma.