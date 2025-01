Camilla Camargo ao lado dos filhos Joaquim e Julia, e a irmã Clara - Reprodução/Instagram

Camilla Camargo ao lado dos filhos Joaquim e Julia, e a irmã ClaraReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 17:51

Rio - Camilla Camargo compartilhou com os seguidores nesta segunda-feira (06) a visita que fez para conhecer a irmã Clara, filha recém-nascida de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. No registro, ainda estão Joaquim e Julia, herdeiros da atriz.

"Pra você pequena Clara muito amor, pra você luz, proteção e obrigada por já ensinar tanto desde seus primeiros dias de vida. Deus esteja sempre com você", escreveu na legenda. "Conheci a boneca da família", completou nos Stories.

Clara é a filha caçula de Zezé Di Camargo e veio ao mundo na madrugada do dia 25 de dezembro . O sertanejo já é pai de Wanessa, de 41 anos, Camilla, de 39, e Igor de 29, frutos do antigo casamento de mais de três décadas com Zilu.