Publicado 06/01/2025 16:37 | Atualizado 06/01/2025 17:29

Rio - Os participantes do 'Big Brother Brasil 25' serão anunciados na quinta-feira (9). Pela primeira vez, os brothers entrarão na casa formando duplas. A mistura de relações inclui amigos, familiares, casais e outros tipos de laços pré-existentes. Esses vínculos prometem influenciar a convivência e as estratégias de jogo.



A TV Globo fará o anúncio dos participantes diretamente da casa do 'BBB', com Tadeu Schmidt conduzindo a revelação. O evento será transmitido ao longo da programação da emissora. Schmidt estará acompanhado pelo time da #RedeBBB, que trará análises e detalhes exclusivos dos novos confinados.



Maratona Big Day

No gshow e no Globoplay, o público terá acesso à Maratona Big Day. Essa transmissão ao vivo vai contar com o elenco da #RedeBBB e convidados especiais que comentarão os perfis dos participantes. Além disso, haverá divulgação de informações oficiais em tempo real.



A formação de duplas traz um novo desafio para os competidores, que precisarão lidar com relações pré-existentes enquanto disputam um prêmio milionário. Essa estratégia promete intensificar as alianças e os conflitos, criando uma narrativa ainda mais envolvente para o público.