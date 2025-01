Lexa, Ricardo Vianna e Pedro Sampaio escutam batimentos de Sofia - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 16:36 | Atualizado 06/01/2025 16:44

Rio - Lexa e Ricardo Vianna estão aproveitando os primeiros dias do ano embaixo de neve e acompanhados de amigos. Nesta segunda-feira (6), grávida de 5 meses de Sofia, a primeira filha do casal, a cantora compartilhou com os seguidores um momento fofo em que aparece ao lado do companheiro e do amigo Pedro Sampaio escutando os batimentos da bebê.



Lexa está deitada enquanto Ricardo usa um ultrassom portátil que projeta o som do coração da bebê. Pedro fica ao lado do casal ouvindo e, com o celular na mão, faz registro do momento.



"Hoje escutamos o coração da nossa princesa com os amigos", escreveu Lexa.