Letícia Colin na praia do LeblonJC Pereira/Ag.news

Publicado 06/01/2025 15:00 | Atualizado 06/01/2025 15:04

Rio -Leticia Colin, 35 anos, curtiu a segunda-feira (6) de folga na praia do Leblon, na Zona Sul, com o filho Uri, de 5 anos, fruto do casamento com o ator Michel Melamed.

A atriz se divertiu com o menino nas areias, jogou bola e fez selfies nesse belo dia de sol. Colin e Michel Melamed se separaram em julho de 2024, após nove anos de relacionamento.

Na última quinta-feira (2), Leticia Colin retomou as gravações de "Garota do Momento" , novela das 18h da TV Globo. A artista usou as redes sociais para compartilhar um registro no camarim e falou sobre o foco no trabalho no primeiro dia útil de 2025.

"Voltei aos trabalhos, hein? Viva dia 2 de janeiro. Quem mais tá on?", escreveu na legenda.

Na trama, a atriz interpreta a personagem Zélia. A ex-secretária de Maristela (Lilia Cabral) finge ser irmã de Clarice (Carol Castro) e ajuda a inventar um passado para a mãe de Beatriz (Duda Santos). Casada com Orlando (Philipp Lavra), Zélia engana o marido com Juliano (Fabio Assunção).