Patrícia Poeta posa de biquíni e reflete sobre a correria do dia a dia Reprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 13:12

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, posou de biquíni e refletiu sobre os dias sem a correria da rotina, nesta segunda-feira (6). A apresentadora do programa "Encontro", da TV Globo, está passando as férias na Bahia, e publicou uma sequência de registros, no Instagram, com um look colorido de crochê, em frente a uma piscina do local onde está hospedada.

fotogaleria

"A gente acostuma tanto com o barulho e a correria que esquece de que o silêncio e a calmaria são partes importantes do nosso processo de evolução. São joias raras", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da jornalista. "Sempre uma poesia", disse um. "Vocês arrasaram nas fotos. A manequim é muito linda", afirmou outro. "Musa mais linda", comentou mais um fã.