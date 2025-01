Fernanda Torres no Globo de Ouro - Foto: Reprodução / Instagram @GoldenGlobes

Fernanda Torres no Globo de OuroFoto: Reprodução / Instagram @GoldenGlobes

Publicado 06/01/2025 09:56 | Atualizado 06/01/2025 09:58

fotogaleria

A Variety recordou a indicação de Fernanda Montenegro há 25 anos e disse que a estatueta "consolida o lugar dela na disputa por outros prêmios".Já o jornal britânico The Sun citou Fernanda Torres como a "maior surpresa da noite" ao vencer Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson.O The Independent citou que Fernanda aparentou estar chocada ao ouvir seu nome como vencedora anunciada por Viola Davis e definiu a vitória como um dos momentos notáveis da noite.O The Guardian escreveu que Fernanda dedicou o troféu à mãe, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao mesmo prêmio, há 25 anos, pela atuação em Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles.O The Washington Post destacou que a brasileira superou grandes nomes, que incluíam Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.O Los Angeles Times disse que a consagração da brasileira foi "a maior reviravolta" da premiação neste ano destacando que a atriz foi "a única verdadeira surpresa da noite".O USA Today ressaltou que "a atriz brasileira Fernanda Torres surpreendeu ao vencer o prêmio de melhor atriz de drama por 'Ainda Estou Aqui' sobre Angelina Jolie ('Maria') e Nicole Kidman ('Babygirl')."A BBC News destacou que a vitória de Fernanda Torres "surpreendeu a própria atriz" e citou que o discurso da atriz "é uma mensagem de esperança transmitida com tato que Hollywood provavelmente acolherá bem."Já o espanhol El País se referiu a Fernanda como "a grande dama da interpretação brasileira" e destacou o discurso emocionado dela ao subir no palco para receber a estatueta.No palco do Globo de Ouro, Fernanda Torres dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro.