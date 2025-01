Maíra Cardi e Thiago Nigro celebram um ano de casamos e renovam votos em festa - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 12:46 | Atualizado 06/01/2025 12:50

Rio - Maíra Cardi compartilhou um desabafo na manhã desta segunda-feira (6), após enfrentar a perda do bebê que esperava com o marido, Thiago Nigro. Em um vídeo no TikTok, a influenciadora falou sobre a dor do luto, a reação inesperada do casal ao trauma e comentou a atitude do empresário ao publicar um vídeo do feto nas redes sociais.



"Que eu estou de luto, não é novidade para ninguém. O que eu não sabia é que iria passar por dores de parto. Tenho dois filhos, sei como é dor de parto, não imaginava que nosso filho ia sair da nossa imaginação e sair nas nossas mãos", iniciou Maíra.



Segundo a coach, o susto tomou conta do casal diante da situação. "A gente não sabia que o bebê vinha parar nas nossas mãos, foi um susto. Quando a gente toma um susto, as reações nunca são como a gente planejou. A gente nunca sabe como vai reagir diante das situações. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou", explicou.



Maíra também revelou como Thiago enfrentou a perda inicialmente. "Na noite em que sofri o aborto, que tive o parto e a criança saiu, ele tinha uma palestra no outro dia e, de fato, foi para a palestra. Subiu no palco como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que ele não estava bem. Ele estava normal, dissociado da realidade, da dor, do luto", relatou.



A empresária mencionou ainda que o marido possui um diagnóstico de grau leve de autismo, o que influencia a forma como ele processa sentimentos e situações difíceis. "A dor para ele, os sentimentos, é diferente, e a maneira como eles lidam com o mundo, expõe as dores e a praticidade são meio assustadoras para a gente, mas isso é uma condição, não é opcional."



Sobre a publicação do vídeo do feto, Maíra afirmou que soube do ocorrido apenas ao acordar e encontrar mensagens sobre o assunto. "Mais um problema para eu lidar no meio de tantos. Só queria dizer que a gente vai errar várias vezes, somos seres humanos, não somos robôs. Mais uma vez, lembrando que estamos passando por um luto, por uma perda, e a perda causa formas diferentes de se expressar emocionalmente e psicologicamente em cada um."



Ao final, a influenciadora reforçou o pedido de respeito ao momento de luto que o casal está vivendo. "Foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas", concluiu.